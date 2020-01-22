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    Australian Open. Медведев вышел в третий круг, Блинкова отправилась домой

    Обзор матчей четвертого дня соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Мужчины

    Даниил Медведев (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:5, 6:1, 6:3

    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2020.

    Во втором круге турнира Даниила одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро со счетом 7:5, 6:1, 6:3.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За это время 23-летний Медведев выполнил 19 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 22-летний Мартинес Портеро четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

    Следующим соперником Медведева станет победитель пары Хауме Муньяр (Испания) — Алексей Попырин (Австралия).

    Женщины

    Анна Блинкова (Россия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:4, 3:6, 4:6

    Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг Australian Open-2020.

    В поединке второго раунда россиянка уступила Зарине Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

    Встреча длилась 2 часа 13 минут. За это время 21-летняя Блинкова выполнила три эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 26-летняя Дияс дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала восемь брейков..

    Следующей соперницей Дияс в Мельбурне станет голландка Кики Бертенс или австралийка Арина Родионова.

    Донна Векич (Хорватия) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2

    Хорватка Донна Векич обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 6:2 во втором круге Australian Open.

    Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 23-летняя Векич выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 30-летняя Корне дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка.

    Следующей соперницей Векич на Australian Open будет испанка Карла Суарес Наварро или полька Ига Свеентек.

    Гарбин Мугуруса (Испания) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:3

    Испанка Гарбин Мугуруса одолела австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 3:6, 6:3 во втором круге Australian Open.

    Встреча длилась 2 часа 23 минуты. За это время 26-летняя Мугуруса выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Австралии трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка.

    В третьем раунде Открытого первенства Австралии Мугуруса сразится с украинкой Элиной Свитолиной или американкой Лорен Дэвис.

    Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 7:5

    Также дальше прошла седьмая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая латвийку Елену Остапенко со счетом 7:5, 7:5. 0

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