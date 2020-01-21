Свитолина выиграла стартовый матч на АО-2020

Украинская теннисисткапреодолела барьер первого круга на Открытом чемпионате Австралии.

В поединке первого круга украинка в двух сетах переиграла британку Кэти Бултер со счетом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время 25-летняя Свитолина выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Бултер дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Свитолина поспорит с американкой Лорен Дэвис. 0