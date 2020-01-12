ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоКрасный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 17:34
    • Определился обладатель ATP Cup
  • 17:18
    • Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе
  • 17:06
    • Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
  • 16:37
    • «Барыс» в овертайме вырвал победу у «Локомотива»
  • 15:35
    • Мякяряйнен — победительница масс-старта в Оберхофе
    Все новости спорта

    Определился обладатель ATP Cup

    Теннис ATP Новак Джокович  Виктор Троицки Пабло Карреньо-Буста Фелисиано Лопес Прогнозы на теннис
    Сборная Сербии стала победителем ATP Cup — командного турнира, который проходил в Австралии.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании со счетом 2-1.

    Решающее очко в парной встрече сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки, переигравшие за 1 час 15 минут испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес — 6:3, 6:4.

    Поединок продлился 1 час 16 минут. Сербские теннисисты выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка. На счету испанцев 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

  • Джокович победил Надаля на ATP Cup
  • Читайте по теме

    • Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут переиграл серба Душана Лайовича — 7:5, 6:1, а серб Новак Джокович нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю — 6:2, 7:6 (7:4). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 18/11/2019 в 10:43
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Монако» создать проблемы для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Арсенал» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Арсенал» потерял очки, уверенные победы «Челси» и «МЮ»Обзор матчей 22-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:340
  • 12:36
    • «Адмирал» уверенно разобрался с «Ак Барсом»
  • 11:37
    • «Барселона» ждет ответа от Хави
  • 09:15
    • Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 16:52
    • «Салават Юлаев» отгрузил рижскому «Динамо» пять шайб
  • 16:27
    • «Удинезе» разгромил «Сассуоло»
  • 15:18
    • Хави заявил о готовности тренировать «Барселону»
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января Вчера в 08:030
  • 07:23
    • «Бостон» и «Хьюстон» одержали разгромные победы
  • 14:44
    • Павлова выиграла спринт на Кубке IBU
  • 14:30
    • «Аталанта» арендовала защитника «Милана»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мерида — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Верона — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие