Определился обладатель ATP Cup

Новак Джокович
globallookpress.com
В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании со счетом 2-1.
Решающее очко в парной встрече сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки, переигравшие за 1 час 15 минут испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес — 6:3, 6:4.
Поединок продлился 1 час 16 минут. Сербские теннисисты выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка. На счету испанцев 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут переиграл серба Душана Лайовича — 7:5, 6:1, а серб Новак Джокович нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю — 6:2, 7:6 (7:4). 0