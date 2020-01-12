Джокович победил Надаля на ATP Cup

Сербодержал победу над испанцемв матче ATP Cup.

Встреча, которая прошла в Сиднее, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте почти два часа. Джокович выполнил 12 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 8.

На счету Надаля 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 нереализованных брейк-поинтов.

Счет в финальном противостоянии между Сербией и Испанией стал ничейным — 1-1. Судьба трофея решится в парном матче, на который заявлены Новак Джокович/Виктор Троицки (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста/Рафаэль Надаль (Испания). 0