ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоКрасный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 15:18
    • Хави заявил о готовности тренировать «Барселону»
  • 15:02
    • Осорио хотел бы остаться в Санкт-Петербурге
  • 14:53
    • Джокович победил Надаля на ATP Cup
  • 12:36
    • «Адмирал» уверенно разобрался с «Ак Барсом»
  • 09:15
    • Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян
    Все новости спорта

    Джокович победил Надаля на ATP Cup

    Теннис ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче ATP Cup.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    Встреча, которая прошла в Сиднее, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

    Теннисисты провели на корте почти два часа. Джокович выполнил 12 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 8.

    На счету Надаля 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 нереализованных брейк-поинтов.

    Счет в финальном противостоянии между Сербией и Испанией стал ничейным — 1-1. Судьба трофея решится в парном матче, на который заявлены Новак Джокович/Виктор Троицки (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста/Рафаэль Надаль (Испания). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 18/11/2019 в 10:43
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Монако» создать проблемы для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Арсенал» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Арсенал» потерял очки, уверенные победы «Челси» и «МЮ»Обзор матчей 22-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:340
  • 11:37
    • «Барселона» ждет ответа от Хави
  • 11:03
    • Веретенников стал помощником Слуцкого в «Рубине»
  • 14:44
    • Павлова выиграла спринт на Кубке IBU
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 14:30
    • «Аталанта» арендовала защитника «Милана»
  • 14:17
    • Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира в Альтенберге
  • 12:24
    • Баутиста-Агут вывел Испанию вперед в финальном матче ATP Cup
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января Вчера в 08:030
  • 12:09
    • Тарасов не переживает за состояние ноги
  • 11:53
    • Клуб МЛС нацелился на хавбека «МЮ»
  • 11:19
    • Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мерида — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие