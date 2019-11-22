Хачанов проиграл Джоковичу в матче Кубка Дэвиса

Российский теннисистпотерпел поражение от сербаво втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Хачанов 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-поинтов. На счету второй ракетки мира 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

В первой игре россиянин Андрей Рублев разгромил серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2.

Судьба путевки в полуфинал определится в парной встрече, на которую заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублев и Янко Типсаревич/Виктор Троицки. 0