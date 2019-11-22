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    Хачанов проиграл Джоковичу в матче Кубка Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса ATP Карен Хачанов Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:6, 3:6.

    Поединок продолжался 1 час 14 минут. Хачанов 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-поинтов. На счету второй ракетки мира 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

    В первой игре россиянин Андрей Рублев разгромил серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2.

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