Тарпищев: У Рублева были проблемы с подачей

Шамиль Тарпищев
globallookpress.com
В первый день соревнований российские теннисисты обыграли Хорватию со счётом 3-0.
«Я считал, что 3-0 — это единственный результат, который может нам позволить пройти в четвертьфинал. С подачей у Рублёва были проблемы, но я в Андрее не сомневался.
Нервозности у него не было. Были горячность и спешность, желание задавить соперника. Поэтому приходилось его немного останавливать.
Карену было сложно играть. Соперник играл очень умно. Его надо было раскачать: играть с разной скоростью, что не свойственно для Карена.
Второй сет был определяющим. Карен молодец, справился со своей задачей», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ». 0