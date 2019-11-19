Тарпищев: У Рублева были проблемы с подачей

Глава Федерации тенниса Россииоценил старт команды в Кубке Дэвиса.

В первый день соревнований российские теннисисты обыграли Хорватию со счётом 3-0.

«Я считал, что 3-0 — это единственный результат, который может нам позволить пройти в четвертьфинал. С подачей у Рублёва были проблемы, но я в Андрее не сомневался.

Нервозности у него не было. Были горячность и спешность, желание задавить соперника. Поэтому приходилось его немного останавливать.

Карену было сложно играть. Соперник играл очень умно. Его надо было раскачать: играть с разной скоростью, что не свойственно для Карена.

Второй сет был определяющим. Карен молодец, справился со своей задачей», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ». 0