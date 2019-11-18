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    Россия с победы начала Кубок Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса Андрей Рублёв
    Сборная России стартовала с победы в финале Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В первом матче противостояния с Хорватией встречались Андрей Рублев и Борна Гойо. Россиянин обыграл соперника в двух сетах — 6:3, 6:3.

    Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Рублев выполнил 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе его соперника 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

    Противостояние России и Хорватии продолжится матчем между Кареном Хачановым и Борной Чоричем. В третьей игре в парном разряде Рублев и Хачанов сыграют с хорватами Иваном Додигом и Николой Мектичем.

    Напомним, с этого года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В финале турнира играют 18 команд, разделенных на шесть групп. Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал. Вторым соперником сборной России по группе является Испания. 0

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