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    Плишкова победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Каролина Плишкова Симона Халеп Прогнозы на теннис
    Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, проходящего в китайском Шэньчжэне.

    Каролина Плишкова
    Каролина Плишкова

    В матче группового этапа WTA Finals представительница Чехии за час и 45 минут оказалась сильнее румынки Симоны Халеп — 6:0, 2:6, 6:3.

    На счету Плишковой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Халеп отметилась 1 эйсом, 6 двойными ошибками и 5 брейками.

    Соперницей Плишковой в борьбе за выход в финал соревнований станет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

    Во втором полуфинале сыграют украинка Элина Свитолина и Белинда Бенчич, представляющая Швейцарию.

    Действующей чемпионкой WTA Finals является Свитолина, которая в прошлогоднем финале обыграла Слоан Стивенс из США. 0

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