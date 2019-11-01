Плишкова победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Чешская теннисисткавышла в полуфинал Итогового турнира WTA, проходящего в китайском Шэньчжэне.

В матче группового этапа WTA Finals представительница Чехии за час и 45 минут оказалась сильнее румынки Симоны Халеп — 6:0, 2:6, 6:3.

На счету Плишковой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Халеп отметилась 1 эйсом, 6 двойными ошибками и 5 брейками.

Соперницей Плишковой в борьбе за выход в финал соревнований станет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Во втором полуфинале сыграют украинка Элина Свитолина и Белинда Бенчич, представляющая Швейцарию.

Действующей чемпионкой WTA Finals является Свитолина, которая в прошлогоднем финале обыграла Слоан Стивенс из США. 0