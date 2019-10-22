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    Андрей Рублев: Моя цель — самосовершенствование

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    В своем интервью «Коммерсанту» теннисист Андрей Рублев рассказал о том, что он не намерен соперничать с Даниилом Медведевым или Кареном Хачановым за право быть лучшим. Вместо этого спортсмен хочет сосредоточиться исключительно на своем развитии.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    «По мне это не имеет особого значения. Потому что я не ставлю перед собой задачи быть лучше, чем кто-то еще. Моя цель — самосовершенствование. Я стремлюсь полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимание на других. Разумеется, я профессиональный спортсмен и буду очень рад, если когда-нибудь смогу подняться выше всех. Но даже если этого не случится, нужно будет просто признать, что кто-то умеет играть в теннис лучше меня. Не вижу в этом ничего сверхъестественного», — сказал Рублев вскоре после своей победы в Кубке Кремля.

    Напомним, что неделю назад Рублев выиграл турнир, одолев француза Адриана Маннарио 2:0 (6:4, 6:0). 0

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