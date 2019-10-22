Андрей Рублев: Моя цель — самосовершенствование

В своем интервью « Коммерсанту » теннисистрассказал о том, что он не намерен соперничать с Даниилом Медведевым или Кареном Хачановым за право быть лучшим. Вместо этого спортсмен хочет сосредоточиться исключительно на своем развитии.

«По мне это не имеет особого значения. Потому что я не ставлю перед собой задачи быть лучше, чем кто-то еще. Моя цель — самосовершенствование. Я стремлюсь полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимание на других. Разумеется, я профессиональный спортсмен и буду очень рад, если когда-нибудь смогу подняться выше всех. Но даже если этого не случится, нужно будет просто признать, что кто-то умеет играть в теннис лучше меня. Не вижу в этом ничего сверхъестественного», — сказал Рублев вскоре после своей победы в Кубке Кремля.

Напомним, что неделю назад Рублев выиграл турнир, одолев француза Адриана Маннарио 2:0 (6:4, 6:0). 0