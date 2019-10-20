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    Павлюченкова: Чуть-чуть не хватило, чтобы оказать Бенчич сопротивление

    Теннис Анастасия Павлюченкова WTA Кубок Кремля Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от швейцарки Белинды Бенчич в финале турнира «Кубок Кремля» — 6:3, 1:6, 1:6.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    «Я расстроилась из-за результата, потому что проигрывать неприятно в любом случае, а особенно в финале.

    Что касается игры, то не могу сказать, что я плохо играла. У меня было реальное ощущение, что мне не хватило какой-то энергии, вот этого заряда, который у меня был в предыдущих матчах, чтобы переломить.

    Она стала активнее играть, у неё всё получалось, и мне нужно было что-то сломать в её игре, в этом её напоре, и я сегодня, к сожалению, не смогла это сделать.

    Сегодня во втором и третьем сетах мне показалось, что у неё был такой настрой, что ей вообще нечего терять, у неё просто все мячи, что она ни пробивала, все получались.

    Поэтому я очень расстроилась, что мне не хватило сил. Присутствовала усталость физическая и моральная.

    Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оказать ей сопротивление», — передаёт слова Павлюченковой «Чемпионат». 0

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