Павлюченкова: Чуть-чуть не хватило, чтобы оказать Бенчич сопротивление

Российская теннисисткапрокомментировала поражение от швейцаркив финале турнира «Кубок Кремля» — 6:3, 1:6, 1:6.

«Я расстроилась из-за результата, потому что проигрывать неприятно в любом случае, а особенно в финале.

Что касается игры, то не могу сказать, что я плохо играла. У меня было реальное ощущение, что мне не хватило какой-то энергии, вот этого заряда, который у меня был в предыдущих матчах, чтобы переломить.

Она стала активнее играть, у неё всё получалось, и мне нужно было что-то сломать в её игре, в этом её напоре, и я сегодня, к сожалению, не смогла это сделать.

Сегодня во втором и третьем сетах мне показалось, что у неё был такой настрой, что ей вообще нечего терять, у неё просто все мячи, что она ни пробивала, все получались.

Поэтому я очень расстроилась, что мне не хватило сил. Присутствовала усталость физическая и моральная.

Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оказать ей сопротивление», — передаёт слова Павлюченковой «Чемпионат». 0