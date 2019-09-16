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    Кудерметова поднялась на две позиции в рейтинге WTA

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    Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на две позиции и занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    На минувшей неделе Кудерметова дошла до полуфинала турнира в Хиросиме, где уступила хозяйке корта японке Мисаки Дои.

    Лучшей в рейтинге среди российских теннисисток является Екатерина Александрова, занимающая 39-е место.

    Позиционных изменений в первой десятке рейтинга не произошло, однако чешка Каролина Плишкова сократила отставание от занимающей первое место австралийки Эшли Барти.

    Рейтинг WTA. 16 сентября

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501.
    2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415.
    3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131.
    4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846.
    5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
    6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803.
    7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326.
    8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
    9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
    10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
    ...
    39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1333.
    40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270.
    41 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1240...
    46 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...
    56 (54). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...
    65 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 936...
    75 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 844.
    76 (73). Анна Блинкова (Россия) — 837.
    97 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630. 0

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