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    Медведев уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться, считает Сафин

    Даниил Медведев US Open ATP Рафаэль Надаль
    Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился ожиданиями перед матчем россиянина Даниила Медведева против испанца Рафаэля Надаля в финале US Open.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Финал US Open пройдет в Нью-Йорке и стартует в 23.00 по московскому времени.

    «Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться.

    Рафаэль все-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч.

    Надаль — непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.

    Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще.

    Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьет мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный», — цитирует Сафина «Чемпионат». 0

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