Медведев уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться, считает Сафин

Даниил Медведев
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Финал US Open пройдет в Нью-Йорке и стартует в 23.00 по московскому времени.
«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться.
Рафаэль все-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч.
Надаль — непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.
Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще.
Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьет мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный», — цитирует Сафина «Чемпионат». 0