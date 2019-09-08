Медведев уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться, считает Сафин

Бывшая первая ракетка мираподелился ожиданиями перед матчем россиянина Даниила Медведева против испанцав финале

Финал US Open пройдет в Нью-Йорке и стартует в 23.00 по московскому времени.

«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться.

Рафаэль все-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч.

Надаль — непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.

Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще.

Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьет мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный», — цитирует Сафина «Чемпионат». 0