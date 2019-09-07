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    Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс — победители US Open 2019 в миксте

    US Open WTA ATP
    Британец Джейми Мюррей и американка Бетани Маттек-Сэндс одержали победу в Открытом чемпионате США в соревнованиях смешанных пар.

    Джейми Мюррей и Бетани Маттек-Сэндс
    Джейми Мюррей и Бетани Маттек-Сэндс

    В финальном матче они за час обыграли представительницу Тайваня Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:2, 6:2.

    Мюррей и Маттек-Сэндс 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7.

    На счету Хаочин и Винуса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

    Для Бетани Маттек-Сэндс эта победа стала четвёртой на турнирах «Большого шлема» в миксте. Также она пять раз выигрывала мэйджоры в парном разряде.

    Джейми Мюррей побеждает на турнире «Большого шлема» в миксте в пятый раз в карьере.

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