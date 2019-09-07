Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс — победители US Open 2019 в миксте

Джейми Мюррей и Бетани Маттек-Сэндс
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В финальном матче они за час обыграли представительницу Тайваня Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:2, 6:2.
Мюррей и Маттек-Сэндс 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7.
На счету Хаочин и Винуса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для Бетани Маттек-Сэндс эта победа стала четвёртой на турнирах «Большого шлема» в миксте. Также она пять раз выигрывала мэйджоры в парном разряде.
Джейми Мюррей побеждает на турнире «Большого шлема» в миксте в пятый раз в карьере.
Your 2019 #USOpen Mixed Doubles Champions! 🏆@matteksands | @jamie_murray pic.twitter.com/SZkfvZetzH— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019