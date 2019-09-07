Медведев — в финале US Open

Российский теннисиствышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинале россиянин, посеянный под пятым номером, обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Встреча продолжался 2 часа 41 минуту. Медведев сделал 10 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Димитрова 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Медведев стал первым россиянином, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» со времен Марата Сафина (Australian Open-2005).

Отметим, что Медведев сыграет в своем четвертом финале подряд в текущем сезоне тура ATP.

В финале турнира Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. 0