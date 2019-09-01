Осака прошла в четвертый раунд US Open, обыграв Гауфф

Японская теннисисткаодержала победу в третьем раунде US Open. Она нанесла поражение американкесо счетом 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась чуть более одного часа. Осака выполнила 5 эйсов, единожды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, выиграла 12 геймов, 8 из которых подряд. В активе Гауфф 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5, 3 выигранных гейма, 2 из которых подряд.

Следующей соперницей японки станет швейцарка Белинда Бенчич, которая без борьбы вышла в четвертый круг.

Наоми Осака является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. 0