Гаспарян вышла в финал турнира в Нью-Йорке в паре с Никулеску

Россиянкав паре с румынкойпробилась в финал турнира в Нью-Йорке в парном разряде.

В полуфинальном матче российско-румынская пара за полтора часа обыграла дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — 6:4, 4:6, 11:9.

Гаспарян и Никулеску ни разу не подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 8.

На счету Аоямы и Крунич 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Соперницами Гаспарян и Никулеску в финале станет пара Дарья Юрак (Хорватия)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания). 0