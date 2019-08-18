Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисисткане смогла выиграть турнир категории Premier в Цинциннати.

В финальном поединке россиянка проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

По ходу игры Кузнецова дважды подавала на сет при счете 5:4, но отдавала свою подачу.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Кузнецова дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-поинта из 7. Киз подала 13 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Киз завоевала пятый титул в карьере и второй в сезоне после победы в Чарльстоне. 0