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    Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати

    WTA Светлана Кузнецова Мэдисон Киз
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выиграть турнир категории Premier в Цинциннати.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    В финальном поединке россиянка проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

    По ходу игры Кузнецова дважды подавала на сет при счете 5:4, но отдавала свою подачу.

    Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Кузнецова дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-поинта из 7. Киз подала 13 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

    Киз завоевала пятый титул в карьере и второй в сезоне после победы в Чарльстоне. 0

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