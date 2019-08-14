Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати

Американская теннисисткаснялась с турнира в Цинциннати (США). В первом круге она должна была сыграть с Зариной Дияс из Казахстана.

«Я приехала в Мейсон в воскресенье и попробовала все, чтобы подготовиться к игре. Утренняя тренировка была обнадеживающая, но, к сожалению, травма спины все еще дает о себе знать. Я не смогу бороться», — цитирует Уильямс WTA Insider.

Отметим, что Серена в этом году по этой же причине не смогла завершит матч финала турнира в Торонто. Тогда американка отметила, что ее спину мучают спазмы.

Напомним, Серена Уильямс свой последний трофей WTA в одиночном разряде выиграла в 2017 году. 0