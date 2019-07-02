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    Шарапова не доиграла матч с Пармантье

    Уимблдон WTA Мария Шарапова Серена Уильямс
    Россиянка Мария Шарапова не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона с француженкой Полин Пармантье.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    При счете 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу француженки российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы руки.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. Шарапова ни разу не смогла подать навылет, совершив при этом 8 двойных ошибок. Она реализовала 5 брейк-поинтов из 11. Пармантье подала 2 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 12.

    В следующем раунде француженка встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур — 6:2, 7:5.

    Американка Серена Уильямс на старте Уимблдона обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе.

    Встреча, которая продолжалась 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 11-й ракетки турнира.

    Во втором круге Серена встретится л словенкой Каей Юван. 0

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