Федерер и Рублев — во втором круге Уимблдона

Швейцарский теннисиствышел во второй круг Уимблдона.

На старте соревнований второй номер посева обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Федерер выполнил 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-поинтов из 12. В активе Харриса 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

Следующим соперником Федерера станет британец Джей Кларк.

Россиянин Андрей Рублев успешно стартовал на Уимблдоне в одиночном разряде.

21-летний теннисист в четырёх сетах нанес поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась почти три часа. Уроженец Москвы выполнил 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 6 из 26 брейк-поинтов. На счету Гарина 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Следующим соперником Рублева станет американец Сэм Куэрри. 0