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    Федерер и Рублев — во втором круге Уимблдона

    Уимблдон ATP Роджер Федерер Андрей Рублёв
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    На старте соревнований второй номер посева обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

    Матч продолжался 1 час 50 минут. Федерер выполнил 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-поинтов из 12. В активе Харриса 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

    Следующим соперником Федерера станет британец Джей Кларк.

    Россиянин Андрей Рублев успешно стартовал на Уимблдоне в одиночном разряде.

    21-летний теннисист в четырёх сетах нанес поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

    Встреча продолжалась почти три часа. Уроженец Москвы выполнил 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 6 из 26 брейк-поинтов. На счету Гарина 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

    Следующим соперником Рублева станет американец Сэм Куэрри. 0

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