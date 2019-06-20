Циципас продолжает борьбу на турнире в Лондоне, Андерсон проиграл

Греческий теннисиствышел во второй круг турнира в Лондоне.

В поединке первого раунда первый номер посева одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом со счетом 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Циципас выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9. На счету Эдмунда 6 эйсов и 2 двойные ошибки, свои 2 брейк-поинта он не реализовал.

Следующим соперником Циципаса станет француз Жереми Шарди.

Во втором круге борьбу прекратил второй номер посева южноафриканец Кевин Андерсон, который уступил французу Жилю Симону — 1:6, 6:4, 4:6. 0