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    Циципас продолжает борьбу на турнире в Лондоне, Андерсон проиграл

    ATP Кевин Андерсон Жиль Симон
    Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Лондоне.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас

    В поединке первого раунда первый номер посева одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом со счетом 6:3, 7:5.

    Теннисисты провели на корте полтора часа. Циципас выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9. На счету Эдмунда 6 эйсов и 2 двойные ошибки, свои 2 брейк-поинта он не реализовал.

    Следующим соперником Циципаса станет француз Жереми Шарди.

    Во втором круге борьбу прекратил второй номер посева южноафриканец Кевин Андерсон, который уступил французу Жилю Симону — 1:6, 6:4, 4:6. 0

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