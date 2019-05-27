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    Хачанов приблизился к топ-10 рейтинга АТР

    ATP Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-й на 11-ю строчку в рейтинге ATP.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Его соотечественник Даниил Медведев сохранил 14-е место. Андрей Рублев опустился на 77-ю позицию.

    В топ-10 изменений не произошло.

    Рейтинг АТР от 27 мая

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12355 очков

    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5950

    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685

    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360

    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4080

    7 (7). Кеи Нишикори (Япония) — 3860

    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745

    9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235

    10 (10). Джон Изнер (США) — 2895

    11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2800...

    14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...

    77 (76). Андрей Рублев (Россия) — 696. 0

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