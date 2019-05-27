Хачанов приблизился к топ-10 рейтинга АТР

Карен Хачанов
globallookpress.com
Его соотечественник Даниил Медведев сохранил 14-е место. Андрей Рублев опустился на 77-ю позицию.
В топ-10 изменений не произошло.
Рейтинг АТР от 27 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12355 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4080
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) — 3860
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235
10 (10). Джон Изнер (США) — 2895
11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2800...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
77 (76). Андрей Рублев (Россия) — 696.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
77 (76). Андрей Рублев (Россия) — 696.0