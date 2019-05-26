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    Кузнецова и Жук не смогли пройти первый круг на Ролан Гаррос

    WTA Светлана Кузнецова
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче первого круга Ролан Гаррос уступила представительнице Словакии Кристине Кучовой.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    Кузнецова проиграла со счетом 4:6, 2:6.

    Матч длился 1 час 9 минут. Россиянка выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Ее соперница совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести.

    Еще одна россиянка Софья Жук в первом круге проиграла немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 3:6

    Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Жук допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. На счету Зигемунд четыре ошибки при подаче и три реализованных брейка. 0

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