Кузнецова и Жук не смогли пройти первый круг на Ролан Гаррос

Российская теннисисткав матче первого круга Ролан Гаррос уступила представительнице Словакии

Кузнецова проиграла со счетом 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 9 минут. Россиянка выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Ее соперница совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Еще одна россиянка Софья Жук в первом круге проиграла немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Жук допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. На счету Зигемунд четыре ошибки при подаче и три реализованных брейка. 0