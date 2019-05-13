Тим поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Доминик Тим
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Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев — 14-й.
Рейтинг ATP. 13 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 115.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5770.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4845.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4745.
6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3860.
7 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3790.
8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3755.
9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3145.
10 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 3025.
… 13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2720.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
79 (86). Андрей Рублёв (Россия) — 676. 0