ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стоунз (слева) оставил мяч в миллиметрах от гола на линии ворот «Сити» в матче против «Ливерпуля» Завершение АПЛ: чемпионские миллиметры, чудо от Почеттино и позор «МЮ»
  • 10:01
    • Конте согласовал контракт с «Интером»
  • 08:18
    • «Торонто» и «Портленд» и вышли в полуфинал плей-офф НБА
  • 08:00
    • «Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
  • 18:50
    • «Манчестер Сити» выиграл АПЛ второй раз подряд
  • 23:37
    • Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
    Все новости спорта

    Тим поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

    ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Карен Хачанов Даниил Медведев Кеи Нисикори
    В обновленном рейтинге ATP от 13 мая австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, японец Кей Нисикори — на шестую, грек Стефанос Циципас — на седьмую.

    Доминик Тим
    Доминик Тим

    Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович.

    Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев — 14-й.

    Рейтинг ATP. 13 мая

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 115.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5770.
    4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4845.
    5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4745.
    6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3860.
    7 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3790.
    8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3755.
    9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3145.
    10 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 3025.
    … 13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2720.
    14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
    79 (86). Андрей Рублёв (Россия) — 676. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки
  • 28/01/2019 в 01:45
    •
  • Прогноз
  • Россия — Чехия
  • 2.08
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Чехия сыграют от атаки
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Прервут ли США победную серию Финляндии?
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Прервет ли «Парма» победное домашнее шествие «Болоньи»?
  • «Болонья» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» — чемпион, «Ливерпуль» остался на втором местеСегодня, 12 мая, прошел заключительный тур в английской Премьер-лиге Вчера в 19:200
  • 10:56
    • Туре не будет завершать карьеру футболиста
  • 10:14
    • Шарапова опустилась на семь позиций в рейтинге WTA
  • 10:41
    • Сульшер выделил положительный момент для «МЮ»
    Сборная России Хоккей Снова пять! Сборная России засушила АвстриюВторой подряд дубль Евгения Дадонова и шатаут Александра Георгиева помогли россиянам одолеть Австрию Вчера в 15:260
  • Экспресс дня

  • «Интер» вернет себе третью позицию в Серии А
  • 2.16
    •
  • 10:26
    • Тим поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
  • 08:49
    • Алиссон стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ-2018/19
  • 08:34
    • Хавбек «Барселоны» из-за травмы может не сыграть в финале Кубка Испании
    Давид Вилья Футбол Футбольные иконы в закате. Они забыты, но все еще играютЦелый ряд бывших звезд европейского футбола все еще продолжает профессиональную карьеру, о чем могут не знать многие болельщики Вчера в 14:110
  • 22:24
    • Джокович — победитель «Мастерса» в Мадриде
  • 21:46
    • «Барселона» выбила «Хетафе» из топ-4 Примеры
  • 19:28
    • Шведы отправили в ворота итальянцев восемь безответных шайб
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие