Звонарева вышла в парный полуфинал Мадрида

Латвийкаи россиянкавышли в полуфинал турнира вв парном разряде.

Дуэт обыграл румынок Ирину Марию Бару и Михаэлу Бузарнеску — 6:0, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Вера и Елена 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал Звонарева и Остапенко поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай, 6). 0