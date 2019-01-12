Квитова выиграла 26-й турнир WTA

Чешская теннисисткастала победительницей турнира в Сиднее.

Петра Квитова wtatennis.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В финальном поединке 28-летняя спортсменка обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту.

Квитова, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 9.

Барти выполнила 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 9.

Австралийка в прошлом году также дошла до финала турнира, но уступила немке Анжелик Кербер.

Для Квитовой этот титул стал 26-м на турнирах WTA в одиночном разряде. 0