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    Квитова выиграла 26-й турнир WTA

    WTA Петра Квитова
    Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира в Сиднее.

    Петра Квитова
    Петра Квитова
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    В финальном поединке 28-летняя спортсменка обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

    Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту.

    Квитова, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 9.

    Барти выполнила 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 9.

    Австралийка в прошлом году также дошла до финала турнира, но уступила немке Анжелик Кербер.

    Для Квитовой этот титул стал 26-м на турнирах WTA в одиночном разряде. 0

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