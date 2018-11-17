Джокович обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP

Новак Джокович
twitter.com/DjokerNole
Во встрече третьего тура в группе Густаво Куэртена сербский теннисист за полтора часа в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
Джокович трижды подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 возможных. На счету Чилича 8 эйсов и две ошибки на подаче.
В полуфинале первая ракетка мира сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР, занявшим второе место в группе Ллейтона Хьюитта.
В другом полуфинале немец Александр Зверев сыграет против швейцарца Роджера Федерера. Матчи пройдут в субботу, 17 ноября. 0