Джокович обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP

Сербодержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР, который проходит в Лондоне.

Во встрече третьего тура в группе Густаво Куэртена сербский теннисист за полтора часа в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Джокович трижды подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 возможных. На счету Чилича 8 эйсов и две ошибки на подаче.

В полуфинале первая ракетка мира сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР, занявшим второе место в группе Ллейтона Хьюитта.

В другом полуфинале немец Александр Зверев сыграет против швейцарца Роджера Федерера. Матчи пройдут в субботу, 17 ноября. 0