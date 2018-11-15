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    Чилич одолел Изнера на Итоговом чемпионате ATP

    ATP Финал Мирового Тура ATP Марин Чилич Джон Изнер
    Хорват Марин Чилич обыграл американца Джона Изнера в матче итогового турнира ATP в Лондоне, призовой фонд которого составляет 8,5 миллиона долларов.

    Марин Чилич
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    Встреча группы Густаво Куэртена завершилась победой Чилича со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Чилич 6 раз подал навылет, допустил 3 ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта из 11. Изнер подал 17 эйсов и один раз взял подачу соперника, допустив при этом 6 двойных ошибок на своей подаче.

    Для Изнера это уже второе поражение на этом турнире. Ранее американец уступил сербу Новаку Джоковичу. Чилич одержал первую победу на Итоговом турнире-2018, в первом матче хорват проиграл немцу Александру Звереву. 0

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