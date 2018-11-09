Джокович стал «Возвращением года» по версии АТР

Сербский теннисистудостоился награды от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает пресс-служба организации.

На награду также претендовали Джейсон Кублер (Австралия), Джон Миллман (Австралия) и Кеи Нисикори (Япония).

Стоит отметить, что победителя выбирали действующие игроки мужского тура.

Перенеся операцию на локте в середине прошлого сезона, Новак тяжело входил в 2018 год. Еще в июне он был 22-й ракеткой мира и потерпел 8 поражений, одержав 14 побед.

Однако с начала травяного сезона Джокович проиграл всего три поединка из 35 и выиграл четыре турнира, сумев впервые за три года стать первой ракеткой планеты. 0