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    Джокович стал «Возвращением года» по версии АТР

    ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович удостоился награды от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «Возвращение года», сообщает пресс-служба организации.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    На награду также претендовали Джейсон Кублер (Австралия), Джон Миллман (Австралия) и Кеи Нисикори (Япония).

    Стоит отметить, что победителя выбирали действующие игроки мужского тура.

    Перенеся операцию на локте в середине прошлого сезона, Новак тяжело входил в 2018 год. Еще в июне он был 22-й ракеткой мира и потерпел 8 поражений, одержав 14 побед.

    Однако с начала травяного сезона Джокович проиграл всего три поединка из 35 и выиграл четыре турнира, сумев впервые за три года стать первой ракеткой планеты. 0

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