Хачанов поднялся на 11 место в рейтинге АТР

Напомним, россиянин обыграл Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, который поднялся на первую строчку в рейтинге.
Четвертьфиналист турнира в Париже японец Кэй Нисикори вошел в топ-10 и теперь занимает девятую строчку.
Рейтинг ATP. 5 ноября
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390.
10 (9). Джон Иснер (США) — 3155.
… 11 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
16 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1977.
68 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 760...
97 (100). Евгений Донской (Россия) — 586. 0