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    Хачанов поднялся на 11 место в рейтинге АТР

    ATP Новак Джокович  Карен Хачанов Роджер Федерер Рафаэль Надаль Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Марин Чилич Кеи Нисикори Джон Изнер Андрей Рублёв Даниил Медведев Евгений Донской
    Россиянин Карен Хачанов переместился с 18-й на 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после завоевания титула на турнире в Париже, сообщается на официальном сайте АТР.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    Напомним, россиянин обыграл Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, который поднялся на первую строчку в рейтинге.

    Четвертьфиналист турнира в Париже японец Кэй Нисикори вошел в топ-10 и теперь занимает девятую строчку.

    Рейтинг ATP. 5 ноября

    1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045.
    2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020.
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085.
    6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310.
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
    9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390.
    10 (9). Джон Иснер (США) — 3155.
    … 11 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
    16 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1977.
    68 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 760...
    97 (100). Евгений Донской (Россия) — 586. 0

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