Хачанов поднялся на 11 место в рейтинге АТР

Россиянинпереместился с 18-й на 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после завоевания титула на турнире в Париже, сообщается на официальном сайте АТР.

Напомним, россиянин обыграл Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, который поднялся на первую строчку в рейтинге.

Четвертьфиналист турнира в Париже японец Кэй Нисикори вошел в топ-10 и теперь занимает девятую строчку.

Рейтинг ATP. 5 ноября

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045.

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.

9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390.

10 (9). Джон Иснер (США) — 3155.

… 11 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2835...

16 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1977.

68 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 760...

97 (100). Евгений Донской (Россия) — 586. 0