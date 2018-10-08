Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

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В первой десятке рейтинга Кевин Андерсон сместил с восьмой строчки болгарина Григора Димитрова.

Даниил Медведев после победы на турнире в Токио поднялся на 10 строчек и теперь занимает 22-ю позицию в списке, отобрав статус первой ракетки России у Карена Хачанова.

Рейтинг ATP от 8 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8260 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 6130

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4755

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4535

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3620

10 (10). Джон Изнер (США) — 3380...

22 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1762...

27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

73 (68). Андрей Рублев (Россия) — 795. 0