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    Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP

    ATP Роджер Федерер Рафаэль Надаль Хуан Мартин дель Потро Новак Джокович  Андрей Рублёв Карен Хачанов Даниил Медведев
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    В первой десятке рейтинга Кевин Андерсон сместил с восьмой строчки болгарина Григора Димитрова.

    Даниил Медведев после победы на турнире в Токио поднялся на 10 строчек и теперь занимает 22-ю позицию в списке, отобрав статус первой ракетки России у Карена Хачанова.

    Рейтинг ATP от 8 октября:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8260 очков

    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

    3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445

    4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 6130

    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4755

    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4535

    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

    8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640

    9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3620

    10 (10). Джон Изнер (США) — 3380...

    22 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1762...

    27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

    73 (68). Андрей Рублев (Россия) — 795. 0

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