Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP

В первой десятке рейтинга Кевин Андерсон сместил с восьмой строчки болгарина Григора Димитрова.
Даниил Медведев после победы на турнире в Токио поднялся на 10 строчек и теперь занимает 22-ю позицию в списке, отобрав статус первой ракетки России у Карена Хачанова.
Рейтинг ATP от 8 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8260 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 6130
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4755
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4535
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640
9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3620
10 (10). Джон Изнер (США) — 3380...
22 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1762...
27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
73 (68). Андрей Рублев (Россия) — 795. 0