Гаспарян и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан).

В трех партиях Гаспарян одолела немку Татьяну Марию — 6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Продолжительность противостояния составила 2 час 8 минут. Маргарита совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В третьем сете россиянка уступала со счётом 0:4. При счете 4:5 Маргарита отыграла подачу на матч.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян поспорит с победительницей поединка Вера Звонарева (Россия) — Фанни Штолляр (Венгрия).

Еще одна россиянка Анастасия Потапова одолела сербку Ольгу Данилович — 6:3, 6:3. Ее следующей соперницей станет сильнейшая в противостоянии Аранча Рус (Нидерланды) — Далила Якупович (Словения, 8). 0