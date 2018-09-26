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    Гаспарян и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте

    WTA Маргарита Гаспарян
    Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан).

    Маргарита Гаспарян
    Маргарита Гаспарян
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    В трех партиях Гаспарян одолела немку Татьяну Марию — 6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

    Продолжительность противостояния составила 2 час 8 минут. Маргарита совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В третьем сете россиянка уступала со счётом 0:4. При счете 4:5 Маргарита отыграла подачу на матч.

    За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян поспорит с победительницей поединка Вера Звонарева (Россия) — Фанни Штолляр (Венгрия).

    Еще одна россиянка Анастасия Потапова одолела сербку Ольгу Данилович — 6:3, 6:3. Ее следующей соперницей станет сильнейшая в противостоянии Аранча Рус (Нидерланды) — Далила Якупович (Словения, 8). 0

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