Касаткина проиграла Саснович во втором круге US Open

Россиянкане сумела выйти в третий круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

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Во втором круге US Open российская теннисистка за полтора часа проиграла белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 6:7 (3:7).

Занимающая 11-е место в рейтинге WТА Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 11 двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Дарья активно выиграла 14 розыгрышей при 33 невынужденных ошибках, а у её оппонентки эти показатели составили 21 и 33 соответственно.

В третьем круге Саснович встретится с японкой Наоми Осакой (20), разгромившей ранее израильтянку Юлию Глушко со счётом 6:2, 6:0. 0