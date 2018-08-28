Остапенко сыграет с Таунсенд во втором круге US Open

Латвийкавышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

В первом круге US Open латвийская теннисистка за 2 часа и 18 минут взяла верх над немкой Андреа Петкович со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Занимающая 10 место в рейтинге WTA Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 11 двойных и 60 невынужденных ошибок, активно выиграла 38 розыгрышей и сделала 7 брейков.

Петкович записала в актив 6 эйсов и 17 виннеров при 8 двойных и 32 невынужденных, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Остапенко станет американка Тэйлор Таунсенд, переигравшая соотечественницу Аманду Анисимову — 3:6, 6:4, 6:3.

Победительница Roland Garros-2017 еще ни разу не доходила в Открытом чемпионате США дальше третьего круга. 0