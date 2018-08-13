Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP

Россиянинподнялся с 38-го на 27-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение — аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на третье место, немец Александр Зверев опустился на четвертое.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6480

3 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4845

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4700

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4085

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Джон Изнер (США) — 3570

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3445…

27 (38). Карен Хачанов — 1525…

37 (37). Андрей Рублев — 1180…

56 (68). Даниил Медведев — 927…

84 (87). Евгений Донской (все — Россия) — 718. 0