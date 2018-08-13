Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP

На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение — аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на третье место, немец Александр Зверев опустился на четвертое.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6480
3 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4845
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4700
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4085
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 (9). Джон Изнер (США) — 3570
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3445…
27 (38). Карен Хачанов — 1525…
37 (37). Андрей Рублев — 1180…
56 (68). Даниил Медведев — 927…
84 (87). Евгений Донской (все — Россия) — 718. 0