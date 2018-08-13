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    Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP

    ATP Карен Хачанов Роджер Федерер Рафаэль Надаль Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Григор Димитров Марин Чилич Новак Джокович  Джон Изнер Евгений Донской Андрей Рублёв Даниил Медведев
    Россиянин Карен Хачанов поднялся с 38-го на 27-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.

    В первой десятке рейтинга произошло одно изменение — аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на третье место, немец Александр Зверев опустился на четвертое.

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6480
    3 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410
    4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4845
    5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4700
    6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4085
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3570
    10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3445…
    27 (38). Карен Хачанов — 1525…
    37 (37). Андрей Рублев — 1180…
    56 (68). Даниил Медведев — 927…
    84 (87). Евгений Донской (все — Россия) — 718. 0

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