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    Хачанов и Медведев потеряли по два места в рейтинге ATP

    ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Хуан Мартин дель Потро Григор Димитров Новак Джокович  Евгений Донской Бенуа Пэр Милош Раонич Жо-Вилфрид Тсонга Роджер Федерер Марин Чилич Михаил Южный
    Россиянин Карен Хачанов потерял две позиции в рейтинге ATP и опустился на 37-е место, сообщается на сайте организации.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    Еще один россиянин Андрей Рублев сохранил 46-ю позицию. Даниил Медведев, как и Хачанов, потерявший два места, — 63-й.

    В первой десятке изменений не произошло.

    Рейтинг ATP. Версия от 30 июля

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665
    4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395
    5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655
    6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3490
    10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…

    37 (35). Карен Хачанов (Россия) — 1175…
    46 (46). Андрей Рублев (Россия) — 1000…
    63 (61). Даниил Медведев (Россия)- 892…
    76 (76). Евгений Донской (Россия) — 731. 0

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