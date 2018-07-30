Хачанов и Медведев потеряли по два места в рейтинге ATP

Карен Хачанов
wimbledon.com
Еще один россиянин Андрей Рублев сохранил 46-ю позицию. Даниил Медведев, как и Хачанов, потерявший два места, — 63-й.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. Версия от 30 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 (9). Джон Изнер (США) — 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…
37 (35). Карен Хачанов (Россия) — 1175…
46 (46). Андрей Рублев (Россия) — 1000…
63 (61). Даниил Медведев (Россия)- 892…
76 (76). Евгений Донской (Россия) — 731. 0