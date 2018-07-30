Хачанов и Медведев потеряли по два места в рейтинге ATP

Россиянинпотерял две позиции в рейтинге ATP и опустился на 37-е место, сообщается на сайте организации.

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Еще один россиянин Андрей Рублев сохранил 46-ю позицию. Даниил Медведев, как и Хачанов, потерявший два места, — 63-й.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. Версия от 30 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5395

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Джон Изнер (США) — 3490

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355…

37 (35). Карен Хачанов (Россия) — 1175…

46 (46). Андрей Рублев (Россия) — 1000…

63 (61). Даниил Медведев (Россия)- 892…

76 (76). Евгений Донской (Россия) — 731. 0