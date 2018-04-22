Россия уступила Латвии в матче Кубка Федерации

Россиянкауступилаиз Латвии в четвертом матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со счетом 2:6, 5:7.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Макарова за это время ни разу не подала навылет, а также допустила две двойные ошибки и совершила один брейк. Севастова сделала пять эйсов, допустила три ошибки при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Стоит отметить, что три прошлые личные встречи завершались в пользу Макаровой.

Таким образом, Россия потерпела поражение от сборной Латвии со счетом 1:3 и вылетела в региональную зону Кубка Федерации. Российские теннисистки в следующем сезоне будут выступать в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.