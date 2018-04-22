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    Россия уступила Латвии в матче Кубка Федерации

    Кубок Федерации Екатерина Макарова
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    Екатерина Макарова
    На фото:Екатерина Макарова
    Россиянка Екатерина Макарова уступила Анастасии Севастовой из Латвии в четвертом матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со счетом 2:6, 5:7.

    Поединок продолжался 1 час 20 минут. Макарова за это время ни разу не подала навылет, а также допустила две двойные ошибки и совершила один брейк. Севастова сделала пять эйсов, допустила три ошибки при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Стоит отметить, что три прошлые личные встречи завершались в пользу Макаровой.

    Таким образом, Россия потерпела поражение от сборной Латвии со счетом 1:3 и вылетела в региональную зону Кубка Федерации. Российские теннисистки в следующем сезоне будут выступать в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.

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