Мугуруса вышла в финал турнира в Мексике

3-я ракетка мира испанкастала второй финалисткой турнира в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

В полуфинале лидер посева обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Гарбин отметилась 3 эйсами, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 9 возможных. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале Мугуруса поспорит за титул с венгеркой Тимей Бабош, которая ранее переиграла 7-ю сеяную американку Сачию Викери со счетом 1:6, 6:2, 6:2.

