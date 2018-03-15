Федерер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира швейцарецпреодолел барьер четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого оставляет почти восемь миллионов долларов.

В четвертом круге лидер посева нанес поражение французу Жереми Шарди со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Федерер выполнил 2 эйса и реализовал 2 брейк-поинта из 5 возможных. На счету Шарди 4 подачи навылет и 4 двойных ошибки.

Счет личных встреч соперников стал 4-1 в пользу Роджера.

Соперником Федерера по четвертьфиналу станет кореец Чон Хён, выбивший из борьбы уругвайца Пабло Куэваса (6:1, 6:3).

6-й сеяный аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в четвертом круге одержал волевую победу над соотечественником Леонардо Майером — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась чуть менее двух с половиной часов.

В 1/4 финала Дель Потро сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, который ранее переиграл француза Пьера-Юга Эрбера (6:4, 7:6 (7:1)).

7-я ракетка турнира южноафриканец Кевин Андерсон пробился в четвертьфинал, переиграв испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Соперником Андерсона по четвертьфиналу станет хорват Борна Чорич, выбивший из борьбы американца Тейлора Фрица (6:2, 6:7 (6:8), 6:4).

Канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал без борьбы. Соперник Раонича по 1/8 финала киприот Маркос Багдатис снялся с турнира из-за травмы.

В 1/4 финала Раонич сыграет с американцем Сэмом Куэрри, который оказался сильнее испанца Фелисиано Лопеса (6:3, 6:4).