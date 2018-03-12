Макарова уступила Кербер в Индиан-Уэллсе

37-я ракетка мира россиянкане сумела преодолеть барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче второго раунда Макарова уступила 10-й ракетке турнира немке Анжелик Кербер – 6:3, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.

Екатерина выполнила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 20 возможных. На счету Анжелик 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 8 брейков.

Счет личных встреч стал 8-6 в пользу немки.

В следующем круге Кербер сыграет с еще одной россиянкой Еленой Весниной.

Белоруска Виктория Азаренко не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив 13-й ракетке турнира американке Слоан Стивенс в двух сетах — 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 16 минут.

В третьем круге Стивенс встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Чешка Петра Квитова проиграла американке Аманде Анисимовой — 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В 1/8 финала Анисимова встретится с 5-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой, которая переиграла китаянку Чжан Шуай в трех сетах — 7:5, 5:7, 6:3.

Елена Остапенко из Латвии завершила борьбу на турнире, уступив хорватке Петре Мартич – 3:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем раунде турнира Мартич ждет чешка Маркета Вондроушова.

Лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп пробилась в четвертый раунд, обыграв 19-летнюю американку Каролину Долхайд – 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут.

В следующем матче Халеп сыграет с китаянкой Ван Цян.