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    Макарова уступила Кербер в Индиан-Уэллсе

    WTA Анжелик Кербер Екатерина Макарова Петра Квитова
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    Екатерина Макарова
    На фото:Екатерина Макарова
    37-я ракетка мира россиянка Екатерина Макарова не сумела преодолеть барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче второго раунда Макарова уступила 10-й ракетке турнира немке Анжелик Кербер – 6:3, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.

    Екатерина выполнила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 20 возможных. На счету Анжелик 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 8 брейков.

    Счет личных встреч стал 8-6 в пользу немки.

    В следующем круге Кербер сыграет с еще одной россиянкой Еленой Весниной.

    Белоруска Виктория Азаренко не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив 13-й ракетке турнира американке Слоан Стивенс в двух сетах — 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 16 минут.

    В третьем круге Стивенс встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

    Чешка Петра Квитова проиграла американке Аманде Анисимовой — 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

    В 1/8 финала Анисимова встретится с 5-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой, которая переиграла китаянку Чжан Шуай в трех сетах — 7:5, 5:7, 6:3.

    Елена Остапенко из Латвии завершила борьбу на турнире, уступив хорватке Петре Мартич – 3:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

    В следующем раунде турнира Мартич ждет чешка Маркета Вондроушова.

    Лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп пробилась в четвертый раунд, обыграв 19-летнюю американку Каролину Долхайд – 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут.

    В следующем матче Халеп сыграет с китаянкой Ван Цян.

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