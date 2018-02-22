Донской победил Янга в Делрэй-Бич

76-я ракетка мира россиянинвышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 550 тысяч долларов.

Во втором раунде Донской за 1 час 34 минуты победил американца Дональда Янга — 7:6 (8:6), 6:3.

Евгений записал на свой счет 5 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 2.

Следующим соперником россиянина будет американец Стив Джонсон, который оказался сильнее канадца Милоша Раонича (6:2, 6:4).

Американец Рейлли Опелка нанес поражение первой ракетке турнира соотечественнику Джеку Соку — 4:6, 7:5, 6:3. На корте соперники провели 2 часа 14 минут.

В четвертьфинале Опелка встретится с немцем Петером Гойовчиком, выбившим из борьбы 6-го сеяного американца Джона Изнера (7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)).