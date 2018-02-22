Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Донской победил Янга в Делрэй-Бич

    ATP Евгений Донской Милош Раонич
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Евгений Донской
    На фото:Евгений Донской
    76-я ракетка мира россиянин Евгений Донской вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 550 тысяч долларов.

    Во втором раунде Донской за 1 час 34 минуты победил американца Дональда Янга — 7:6 (8:6), 6:3.

    Евгений записал на свой счет 5 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 2.

    Следующим соперником россиянина будет американец Стив Джонсон, который оказался сильнее канадца Милоша Раонича (6:2, 6:4).

    Американец Рейлли Опелка нанес поражение первой ракетке турнира соотечественнику Джеку Соку — 4:6, 7:5, 6:3. На корте соперники провели 2 часа 14 минут.

    В четвертьфинале Опелка встретится с немцем Петером Гойовчиком, выбившим из борьбы 6-го сеяного американца Джона Изнера (7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 19/02
    • Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеДарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Фейерверк в Бергамо
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 февраля
  • 5,04
    •
  • Пропустит ли «Монпелье» на поле «Страсбура»?
  • «Страсбур» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 февраля
  • 2,06
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 18:43
    • Турнир в Дубае: Веснина прошла Остапенко, Макарова выбыла
  • 21/02
    • Тим — во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро
  • 21/02
    • Южный победил на старте турнира в Делрэй-Бич
  • 19/02
    • Макарова, Касаткина и Веснина успешно стартовали на турнире в Дубае
  • 19/02
    • Шарапова опустилась на 43-ю строчку рейтинга WTA
  • 19/02
    • Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP
  • 17/02
    • Федерер вышел в финал турнира в Роттердаме
  • 16/02
    • Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории
  • 16/02
    • Рублев уступил в четвертьфинале турнира в Роттердаме
  • 15/02
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме
  • 15/02
    • Шарапова снялась с турнира в Дубае
  • 15/02
    • Донской проиграл японцу Нисикори во втором круге теннисного турнира в Нью-Йорке
  • 14/02
    • Турнир в Дохе: Блинкова победила Младенович, Макарова уступила Халеп
  • 13/02
    • Сборная России получила соперника по Кубку Федерации
  • 12/02
    • Шарапова проиграла в первом круге турнира в Дохе
  • 12/02
    • Рублев и Зимонич уступили на старте турнира в Роттердаме
  • 12/02
    • Макарова с победы стартовала на турнире в Дохе
  • 12/02
    • Светлана Кузнецова сохранила свою позицию в рейтинге WTA
  • 12/02
    • Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР
  • 12/02
    • Карбальес Баэна стал победителем турнира в Кито
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова