Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Рублев уступил Тсонга на турнире в Монпелье

    ATP Жо-Вилфрид Тсонга Андрей Рублёв
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Рублев
    На фото:Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал турнира Open Sud de France в Монпелье, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

    В четвертьфинале российский теннисист за час и 50 минут уступил французу Жо-Вилфриду Тсонга — 4:6, 6:7 (1:7).

    Цонга выполнил 15 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, использовал 2 брейк-пойнта из 9, пробил навылет 37 раз и совершил 32 невынужденные ошибки.

    На счету Рублёва 4 подачи навылет, 11 двойных, 1 реализованный брейк-пойнт из 5, 24 удара навылет и 40 неточностей.

    Следующим соперником третьего сеяного станет его соотечественник Бенуа Пэр или Лукас Пуйе.

    Ранее борьбу на этой же стадии соревнований прекратил Карен Хачанов, уступив бельгийцу Давиду Гоффену.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 08/02
    • Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье
  • 06/02
    • Рублев вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Монпелье
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилКарен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортНовак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016
    Подробный разбор
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Проблемы с началом и концом
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 27-го тура АПЛ 11 февраля
  • 1,69
    •
  • «Хетафе» уедет несолоно хлебавши
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 23-го тура испанской Примеры 11 февраля
  • 1,75
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 01:47
    • Серена Уильямс не заявлена на одиночные матчи против Голландии
  • 17:38
    • Гоффен не пустил Хачанова в полуфинал турнира в Монпелье
  • 08/02
    • Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье
  • 07/02
    • Медведев уступил Гаске на старте турнира в Монпелье
  • 07/02
    • Хачанов с победы стартовал на турнире в Монпелье
  • 06/02
    • Сборная России ухудшила позицию в рейтинге Кубка Дэвиса
  • 06/02
    • Рублев вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Монпелье
  • 05/02
    • Лидеры сборной России пропустят матч Кубка Федерации против Словакии
  • 05/02
    • Кузнецова потеряла две позиции в рейтинге WTA
  • 05/02
    • Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP
  • 04/02
    • Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса
  • 04/02
    • Квитова: Без wild card я бы не смогла выиграть этот турнир
  • 04/02
    • Младенович: Когда Квитова играет так, как сегодня, с ней ничего нельзя поделать
  • 04/02
    • Испания пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса
  • 04/02
    • Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге
  • 04/02
    • Италия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
  • 04/02
    • Нисикори выиграл «Челленджер» в Далласе
  • 04/02
    • Бабош обыграла украинку Козлову в финале турнира в Тайбэе
  • 04/02
    • Сборная Германии победила Австралию и вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 03/02
    • США обыграли Сербию в Кубке Дэвиса
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова