Рублев уступил Тсонга на турнире в Монпелье

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Россиянинне сумел пробиться в полуфинал турнирав Монпелье, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

В четвертьфинале российский теннисист за час и 50 минут уступил французу Жо-Вилфриду Тсонга — 4:6, 6:7 (1:7).

Цонга выполнил 15 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, использовал 2 брейк-пойнта из 9, пробил навылет 37 раз и совершил 32 невынужденные ошибки.

На счету Рублёва 4 подачи навылет, 11 двойных, 1 реализованный брейк-пойнт из 5, 24 удара навылет и 40 неточностей.

Следующим соперником третьего сеяного станет его соотечественник Бенуа Пэр или Лукас Пуйе.

Ранее борьбу на этой же стадии соревнований прекратил Карен Хачанов, уступив бельгийцу Давиду Гоффену.