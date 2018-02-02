ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Касаткина сенсационно обыграла первую ракетку мира

    WTA Каролин Возняцки Дарья Касаткина
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира Каролин Возняцки в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

    20-летняя Касаткина обыграла Возняцки в двух сетах. Матч продолжался полтора часа и завершился победой россиянки — 7:6(7:2), 6:3.

    На счету Касаткиной одна подача навылет, россиянка использовала четыре брейк-поинта из шести и допустила четыре двойные ошибки.

    Таким образом, Касаткина стала последней полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. За выход в финал россиянка поборется с француженкой Кристиной Младенович.

    В другом полуфинале встретятся Петра Квитова, которая разгромила Елену Остапенко, и немка Юлия Гергес, которая обыграла Елену Рыбакину.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • 01/02
    • Возняцки отдала Потаповой всего один гейм
  • 31/01
    • Касаткина разгромила Корне на турнире в Санкт-Петербурге
  • 30/01
    • Касаткина успешно стартовала на турнире в Петербурге
  • 29/01
    • Возняцки стала первой ракеткой мира
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойДарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Карен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
    Подробный разбор
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
  • Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян
  • Итоги первой недели на Открытом чемпионате Австралии по теннису
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановит ли «Лестер» кураж «Суонси»?
  • «Лестер» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 3 февраля
  • 4,00
    •
  • «Милан» продолжит подъем в Серии А
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 февраля
  • 4,50
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 17:50
    • Квитова разгромила Остапенко на турнире в Санкт-Петербурге
  • 14:55
    • Рыбакина в двух сетах проиграла Гергес
  • 12:14
    • Австралия и Германия обменялись победами в первый день матча Кубка Дэвиса
  • 10:44
    • Нисикори вышел в полуфинал «Челленджера» в Далласе
  • 01/02
    • Квитова — последняя четвертьфиналистка турнира в Санкт-Петербурге
  • 01/02
    • Возняцки: Встреча с Касаткиной будет серьезным испытанием
  • 01/02
    • Макарова: Синякова отлично подавала и играла агрессивно
  • 01/02
    • Возняцки отдала Потаповой всего один гейм
  • 01/02
    • Синякова не пустила Макарову в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
  • 31/01
    • Макарова одолела Павлюченкову на старте турнира в Санкт-Петербурге
  • 31/01
    • Касаткина разгромила Корне на турнире в Санкт-Петербурге
  • 31/01
    • Звонарёва проиграла Остапенко на турнире в Петербурге
  • 31/01
    • Веснина взяла всего 2 гейма в матче с Квитовой
  • 31/01
    • Рыбакина одолела Гарсию на турнире в Санкт-Петербурге
  • 30/01
    • Касаткина успешно стартовала на турнире в Петербурге
  • 30/01
    • Звонарева: Волновалась, но смогла найти свою игру к концу сета
  • 30/01
    • Звонарёва на отказе Бертенс вышла во второй круг турнира в Петербурге
  • 30/01
    • Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Дубае
  • 29/01
    • Потапова сыграет с Возняцки за выход в 1/4 финала турнира в Петербурге
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    • 29/01/2018 в 12:53
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова