Касаткина сенсационно обыграла первую ракетку мира

обыграла первую ракетку мирав четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

20-летняя Касаткина обыграла Возняцки в двух сетах. Матч продолжался полтора часа и завершился победой россиянки — 7:6(7:2), 6:3.

На счету Касаткиной одна подача навылет, россиянка использовала четыре брейк-поинта из шести и допустила четыре двойные ошибки.

Таким образом, Касаткина стала последней полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. За выход в финал россиянка поборется с француженкой Кристиной Младенович.

В другом полуфинале встретятся Петра Квитова, которая разгромила Елену Остапенко, и немка Юлия Гергес, которая обыграла Елену Рыбакину.