Квитова разгромила Остапенко на турнире в Санкт-Петербурге

Чешская теннисисткавышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 730 тысяч долларов.

В поединке 1/4 финала обладательница уайлд-кард разгромила латвийку Елену Остапенко со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась всего 56 минут. Квитова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала все 5 заработанных брейк-поинтов. На счету Остапенко 3 эйса, 4 двойные и 3 упущенных брейк-поинта.

Рыбакина в двух сетах проиграла Гергес

За выход в финал Квитова поспорит с немкой Юлией Гергес.

В еще одном матче француженка Кристина Младенович выиграла у чешки Катержины Синяковой – 6:4, 6:3.