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    Квитова разгромила Остапенко на турнире в Санкт-Петербурге

    WTA Петра Квитова Елена Остапенко
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    Петра Квитова
    На фото:Петра Квитова
    Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 730 тысяч долларов.

    В поединке 1/4 финала обладательница уайлд-кард разгромила латвийку Елену Остапенко со счетом 6:0, 6:2.

    Встреча продолжалась всего 56 минут. Квитова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала все 5 заработанных брейк-поинтов. На счету Остапенко 3 эйса, 4 двойные и 3 упущенных брейк-поинта.

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    За выход в финал Квитова поспорит с немкой Юлией Гергес.

    В еще одном матче француженка Кристина Младенович выиграла у чешки Катержины Синяковой – 6:4, 6:3.

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