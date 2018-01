Зверев не сумел выйти в четвертый раунд Australian Open, проиграв Чхун Хену

4-я ракетка мира немецпроиграл представителю Кореив матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты.

Зверев выполнил 21 эйс, заработал 57 «виннерсов», допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-поинта из 6 возможных. На счету его соперника 5 подач навылет, 44 «виннерса», 3 ошибки при подаче и 4 брейка.

В первом в карьере матче четвертого круга турнира серии «Большого шлема» Чхун Хен встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с испанцем Альбертом Рамосом.

Итальянец Фабио Фоньини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сломил сопротивление француза Жюльена Беннето — 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3.

За право сыграть в четвертьфинале Фоньини поспорит либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с чехом Томашем Бердыхом.

Венгр Мартон Фучович переиграл аргентинца Николаса Киккера со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

В первом в карьере матче четвертого круга турнира серии «Большого шлема» Фучович сыграет либо с Роджером Федерером, либо с Ришаром Гаске.

«It was a really tough game against Alex Zverev... I'm just trying to play 100% and that was the key today.»

