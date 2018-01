Надаль разгромил Джумхура

Лидер мирового рейтинга испанецвышел в четвертый круг Australian Open.

В пятницу 1-й номер посева одержал «сухую» победу над 28-й ракеткой турнира боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:1, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась .

Рафаэль выполнил 4 эйса, заработал 28 «виннерсов», ни разу не ошибся на подаче и реализовал 7 из 16 брейк-поинтов. На счету Дамира 5 подач навылет, 23 активно выигранных розыгрыша, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

В 1/8 финала Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

For the 11th time in his career, [1] @RafaelNadal is through to the 4R of the #AusOpen! pic.twitter.com/KNyXbSqs2V