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    Надаль разгромил Джумхура

    ATP Рафаэль Надаль Australian Open
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    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Australian Open.

    В пятницу 1-й номер посева одержал «сухую» победу над 28-й ракеткой турнира боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:1, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась .

    Рафаэль выполнил 4 эйса, заработал 28 «виннерсов», ни разу не ошибся на подаче и реализовал 7 из 16 брейк-поинтов. На счету Дамира 5 подач навылет, 23 активно выигранных розыгрыша, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

    52 эйса не спасли Карловича от поражения в матче с Сеппи

    В 1/8 финала Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.


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