Надаль разгромил Джумхура

В 1/8 финала Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

Рафаэль выполнил 4 эйса, заработал 28 «виннерсов», ни разу не ошибся на подаче и реализовал 7 из 16 брейк-поинтов. На счету Дамира 5 подач навылет, 23 активно выигранных розыгрыша, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

В пятницу 1-й номер посева одержал «сухую» победу над 28-й ракеткой турнира боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:1, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась .

Лидер мирового рейтинга испанецвышел в четвертый круг Australian Open.

Читайте по теме

Australian Open-2018: Борьба Федерера и Надаля, возвращение Джоковича и Вавринки Превью Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 года

Популярное в сети

Это интересно

Безрассудное поведение. Медведеву пора взяться за ум

Российский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном Вавринкой

Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех России

Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису

Три надежды российского тенниса

LiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось

Шарапова: два года без тенниса

Российская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Долгая дорога в Штутгарт

Изучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на корт

Новая жизнь Шараповой

О том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации