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    52 эйса не спасли Карловича от поражения в матче с Сеппи

    ATP Иво Карлович Андреас Сеппи Australian Open
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    Андреас Сеппи
    На фото:Андреас Сеппи
    87-й номер рейтинга ATP итальянец Андреас Сеппи завоевал путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

    В пятницу Сеппи в пяти партиях переиграл представителя Хорватии Иво Карловича — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 9:7. Теннисисты провели на корте 3 часа 56 минут.

    Андреас 23 раза подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 2 и 9 брейк-пойнтов. На счету Иво 52 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

    Карлович стал первым теннисистом в истории, которому удалось в двух матчах подряд выполнить не менее 50 эйсов. Во втором круге Иво, напомним, выполнил 53 подачи навылет и победил японца Юити Сугиту (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10).

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    За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Сеппи поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

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