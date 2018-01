Долгополов завершил борьбу на AO

26-я ракетка мира аргентинецпробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В пятницу 24-й номер посева переиграл украинца Александра Долгополова со счетом 6:7 (1:7), 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Диего 13 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Шварцман поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Diego goes on!@dieschwartzman continues his career-best run at the #AusOpen — and didn't he love it! 🙌#AusOpen pic.twitter.com/FgrNKvNUTQ