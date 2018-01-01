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    Кузнецов: Лопес ходит в раздевалке без одежды

    ATP Фабио Фоньини Фелисиано Лопес Андрей Кузнецов
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    Андрей Кузнецов
    На фото:Андрей Кузнецов
    Россиянин Андрей Кузнецов сообщил, что испанские и итальянские теннисисты часто ходят по общим раздевалкам без одежды.

    «Кто в туре самый общительный? Монфис. Приятный человек, все время смеется, шутит – на позитиве. И поднимает настроение всем вокруг.

    Танцует в раздевалке? Такого ни от кого не видел. Но есть люди, которые любят ходить по ней в трусах. А иногда и без трусов. Туда прошелся, потом обратно. Среди испанцев и итальянцев такое распространено. Сам не знаю, в чем смысл. Я, например, захожу в раздевалку, по дороге беру полотенце. Заворачиваюсь в него и иду в душ. Фелисиано Лопес делает по-другому: прошел до шкафчика, разделся, сходил за полотенцем, вернулся, поговорил по телефону, еще что-то.

    Может, просто неспешный образ жизни. В Испании многие расслабленные. Фоньини, кстати, похож по поведению. Про них как раз слухи и шутки, что самовлюбленные. Геи? Ну нет. У обоих жены, у Фабио даже ребенок. Если геи в ATP и есть, то я про них не знаю», — сказал Кузнецов в интервью Eurosport.

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