Кузнецов: Лопес ходит в раздевалке без одежды

Россиянинсообщил, что испанские и итальянские теннисисты часто ходят по общим раздевалкам без одежды.

«Кто в туре самый общительный? Монфис. Приятный человек, все время смеется, шутит – на позитиве. И поднимает настроение всем вокруг.

Танцует в раздевалке? Такого ни от кого не видел. Но есть люди, которые любят ходить по ней в трусах. А иногда и без трусов. Туда прошелся, потом обратно. Среди испанцев и итальянцев такое распространено. Сам не знаю, в чем смысл. Я, например, захожу в раздевалку, по дороге беру полотенце. Заворачиваюсь в него и иду в душ. Фелисиано Лопес делает по-другому: прошел до шкафчика, разделся, сходил за полотенцем, вернулся, поговорил по телефону, еще что-то.

Может, просто неспешный образ жизни. В Испании многие расслабленные. Фоньини, кстати, похож по поведению. Про них как раз слухи и шутки, что самовлюбленные. Геи? Ну нет. У обоих жены, у Фабио даже ребенок. Если геи в ATP и есть, то я про них не знаю», — сказал Кузнецов в интервью Eurosport.