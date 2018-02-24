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    Ларьков: До смены лыж уже решил, что марафон для меня закончен

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    Андрей Ларьков
    На фото:Андрей Ларьков
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    Российский лыжник Андрей Ларьков заявил, что после успешного финиша гонки на 50 километров на Олимпиаде у него не было сил радоваться, поскольку все силы остались на дистанции.

    Ларьков в субботу занял третье место в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта, вторым стал россиянин Александр Большунов, победил финн Ийво Нисканен.

    Большунов: Не сказал бы, что я молодец

    «У меня возникли трудности со скольжением, что было связано с резким похолоданием. Очередной круг пришлось идти "на зубах". До смены лыж думал, что гонка завершилась, но затем поехал превосходно, вернулся в борьбу за подиум, и удалось доехать на третье место.

    Когда я приблизился к норвежскому трио плюс Алексу Харви, долго думал, что делать. Заметил, что у норвежцев лыжи работают похуже, чем у меня. Добавляли, затем подобрали (Алексея) Полторанина и так ехали дальше», — цитирует Ларькова «Р-Спорт».

    «Саша (Большунов) действительно очень сильно разочаровался вторым местом. И мы все тоже раздосадованы этим фактом. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками, и я рад, что удалось их опередить. Не было сил ликовать после финиша, 50 километров — это не такая гонка, все силы оставляешь на трассе. Если честно, до Игр я не мог представить такой свой результат на Олимпиаде. Мы планировали, конечно, но немного повезло», — добавил россиянин.

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