Ларьков: До смены лыж уже решил, что марафон для меня закончен

Российский лыжникзаявил, что после успешного финиша гонки на 50 километров на Олимпиаде у него не было сил радоваться, поскольку все силы остались на дистанции.

Ларьков в субботу занял третье место в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта, вторым стал россиянин Александр Большунов, победил финн Ийво Нисканен.

Большунов: Не сказал бы, что я молодец

«У меня возникли трудности со скольжением, что было связано с резким похолоданием. Очередной круг пришлось идти "на зубах". До смены лыж думал, что гонка завершилась, но затем поехал превосходно, вернулся в борьбу за подиум, и удалось доехать на третье место.

Когда я приблизился к норвежскому трио плюс Алексу Харви, долго думал, что делать. Заметил, что у норвежцев лыжи работают похуже, чем у меня. Добавляли, затем подобрали (Алексея) Полторанина и так ехали дальше», — цитирует Ларькова «Р-Спорт».

«Саша (Большунов) действительно очень сильно разочаровался вторым местом. И мы все тоже раздосадованы этим фактом. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками, и я рад, что удалось их опередить. Не было сил ликовать после финиша, 50 километров — это не такая гонка, все силы оставляешь на трассе. Если честно, до Игр я не мог представить такой свой результат на Олимпиаде. Мы планировали, конечно, но немного повезло», — добавил россиянин.